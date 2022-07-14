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العثور على جثة مسنة بشقتها بالشرقية.. والتحريات الأولية: تعيش بمفردها

الخميس، 14 يوليه 2022 11:34 ص
العثور على جثة مسنة بشقتها بالشرقية.. والتحريات الأولية: تعيش بمفردها جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية،على سيدة مسنة متوفية وفي حالة تعفن داخل مسكنها بمدينة أبوكبير، بعدما أبلغ عدد من الأهالى شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزلها، وتم نقل جثتها إلي مشرحة مستشفى أبو كبير المركزى.

البداية، بتلقي اللواء محمد والى، مدير أمن  الشرقية، إشارة من مستشفى أبوكبير المركزى، بوصول كل من" سعاد س ال "84عاما ربة منزل مقيمة بندر أبو كبير جثة هامدة.


وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الجثة في حالة تعفن وانتفاخ ولا يوجد إصابات ظاهرية واضحة بها ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال محمد ب 50 عاما عامل أقر أن والدته تعيش بمفردها وأن بعض الجيران أبلغوه بانبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتبين من التحريات أن المتوفاة تعيش بمفردها تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما تحرر عن الواقعة المحضر رقم4341 لسنة 2022 إدارى أبوكبير.




 


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