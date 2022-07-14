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الصحة: خطة لمكافحة السرطان بالتشخيص السريع وتقليل الانتظار للعلاج

الخميس، 14 يوليه 2022 03:00 ص
الصحة: خطة لمكافحة السرطان بالتشخيص السريع وتقليل الانتظار للعلاج وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أصدرت خطة لمكافحة السرطان من خلال التشخيص السريع وعلاج الحالات المصابة، حيث تم تجهيز معامل لتقليص الوقت المستغرق للإجراءات لتيسير العلاج بالجمهورية، كما تم توزيع أجهزة الأشعة على مراكز الأورام، بينما تم تطوير سيارات الفحص الخاصة بالماموجرام والسونار وتوزيع أجهزة تضمن تقليل الانتظار بكل خطوة، وكذلك عبء التنقل للكشف، وتم إنشاء معملين Pathology.
 
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "نسير وفق خطط محددة تتسق تماما مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030 لدعم وتطوير قطاع الصحة وهيكلته، لضمان تقديم خدمات طبية بمقاييس عالمية"، مشيرا إلى أن هناك تحولا كبيرا في البينية التحتية الصحية يتم على محورين متوازيين الأول هو تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل مرحليا في المحافظات والثاني نشاط مبادرة حياة كريمة التى تعمل على تطوير الوحدات والمراكز الطبية بنفس معايير التأمين الصحي الشامل، وهو ما يقلص مدة تطبيق التأمين الشامل.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن الدولة تدعم القطاع الصحي بكل قوة، مشيرا إلى أنه يوجد نهضة كبيرة في عملية تدريب وتعليم الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الطبي من أجل رفع كفاءة الخدمة الطبية للمواطن، مشيرا إلى أن هناك نسقا محددا وبرامج وخططا لمكافحة كافة الوبائيات، بالإضافة إلى إنشاء نظام لترصد الأمراض والتنبؤ بالجوائح.

وزارة الصحة والسكان

الصحة

السرطان

مكافحة السرطان

اليوم السابع بلس



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