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"الصحة" تدعو المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

الخميس، 14 يوليه 2022 11:05 م
"الصحة" تدعو المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا حسام عبد الغفار
كتب محمود رضا الزاملى

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دعا حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين للحصول على جرعة تنشيطية من لقاح كورونا، خاصة الذين مر على تلقيحهم 6 أشهر. 
 
وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، المواطنين للعودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية مع تزايد معدلات الإصابة عالميا، متابعًا: يجب على المواطنين التوجه إلى مراكز تلقى اللقاح للتسجيل، وتلقى اللقاح فورًا، وهناك حملة طرق الأبواب.
 
وأشار إلى أن الخطورة على صحة الغير مطعمين، وطالب المواطنين بعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة، وضرورة تطهير الأسطح، حيث قال: نناشد المواطنين بالحرص واتخاذ الإجراءات الاحترازية، لأن كورونا لم ينته بشكل نهائى.
 
 

الصحة

الجرعة التنشيطية

لقاح كورونا

الغير مطعمين



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