الصحة: تحويل مستشفيات صدر وحميات العباسية وحميات حلوان لـ"عزل كامل"

كتب: وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر تحول مستشفيات صدر العباسية وحميات العباسية وحميات حلوان من مستشفيات عزل جزئى إلي مستشفيات عزل كامل لاستيعاب الأعداد المتوقعة من حالات الحجز بالمستشفيات، نظرا لزيادة حالات الانتظار مع بداية الموجة السادسة من جائحة كورونا، بداية من الثلاثاء 12 يوليو الجارى وحتى إشعار آخر طبقا للوضع الوبائى .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



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