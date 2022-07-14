اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 07:51 م
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السفينة PERGE SNOWDON تصل سفاجا قادمة من أستراليا بحمولة 32 ألف طن ألومنيوم

الخميس، 14 يوليه 2022 06:42 م
السفينة PERGE SNOWDON تصل سفاجا قادمة من أستراليا بحمولة 32 ألف طن ألومنيوم ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 31981 طن بضائع عامة متنوعة و 53 شاحنة و 52 سيارة ملاكي، حيث سجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.
 
وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 176 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 13  شاحنة  و  28 ملاكي، وبلغ اجمالي حركة الواردات تداول 31805 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 40 شاحنة ، 24 ملاكي.
 
واستقبل ميناء سفاجا السفينة PERGE SNOWDON قادمة من استراليا بحمولة 31500  طن الومنيوم والعبارة القاهرة بعدد 9 سيارة ملاكي كما تم مغادرة العبارة عمان بعدد 5 سيارة ملاكي والعبارة القاهرة بعدد 5 سيارة ملاكي.
 
كما غادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بعدد 15 متجهة الي جدة، واستقبل ميناء نويبع العبارة أيلة والعبارة بريدج   باجمالي 11 شاحنة بحمولة 254 طن و 15 ملاكي و 51 طن ترانزيت إلى ليبيا و29 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة ايلة والعبارة بريدج  باجمالي 13 شاحنة بحمولة 176 طن بضائع عامة و 3 ملاكي.
 
وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1604 راكب بموانيها.
 
 

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