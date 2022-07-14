السفينة PERGE SNOWDON تصل سفاجا قادمة من أستراليا بحمولة 32 ألف طن ألومنيوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 31981 طن بضائع عامة متنوعة و 53 شاحنة و 52 سيارة ملاكي، حيث سجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 176 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 13 شاحنة و 28 ملاكي، وبلغ اجمالي حركة الواردات تداول 31805 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 40 شاحنة ، 24 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة PERGE SNOWDON قادمة من استراليا بحمولة 31500 طن الومنيوم والعبارة القاهرة بعدد 9 سيارة ملاكي كما تم مغادرة العبارة عمان بعدد 5 سيارة ملاكي والعبارة القاهرة بعدد 5 سيارة ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بعدد 15 متجهة الي جدة، واستقبل ميناء نويبع العبارة أيلة والعبارة بريدج باجمالي 11 شاحنة بحمولة 254 طن و 15 ملاكي و 51 طن ترانزيت إلى ليبيا و29 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة ايلة والعبارة بريدج باجمالي 13 شاحنة بحمولة 176 طن بضائع عامة و 3 ملاكي.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1604 راكب بموانيها.