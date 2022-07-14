الرقابة على الصادرات تصدر 14 شهادة بيع حر لمصدرين لتونس والمغرب والكويت والجزائر

كتب إسلام سعيد

في إطار تنفيذ قرار وزيرة التجارة والصناعة باختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات، أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 14 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لدول تونس والمغرب والكويت والجزائر وذلك لمنتجات الصابون واقلام الرصاص والالوان والاحذية.

وقال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن إصدار هذه الشهادة يأتي تنفيذاً لقرار الوزيرة باختصاص الهيئة بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط وجودها عند التصدير، بما يسهم في تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة لدعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأوضح النجار أن الهيئة تراعي عامل الوقت في إصدار الشهادة حيث تم إصدارها في خلال أربعة أيام عمل فقط شاملة الاختبارات المعملية اللازمة وذلك من خلال وحدة إصدار شهادات المطابقة بالهيئة، لافتاً إلى أن شهادات البيع الحر تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.