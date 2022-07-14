وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، بأن الرئيس الإماراتي سيبحث مع نظيره الفرنسي - خلال الزيارة - علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا.

كما سيناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.