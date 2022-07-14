الداخلية الأوكرانية: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الروسى فى فينيتسا إلى 21

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف الروسي في فينيتسا إلى 21 قتيلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو اليوم الخميس، مقتل 20 شخصا على الأقل في الهجوم الذي وقع بمدينة "فينيستيا" وسط البلاد.

وأضاف تيموشينكو - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن الهجوم تم بصواريخ كروز الروسية من طراز "كاليبر" التي انطلقت من غواصات تتمركز في البحر الأسود.

بدوره، وصف وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا هذا الهجوم بـ"الإرهاب"، مؤكدا مقتل 20 مدنيا حتى الآن، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".