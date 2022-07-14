وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس:"إن التشكيلات المسلحة الأوكرانية استخدمت في كل مكان راجمات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت:"أن هذه التشكيلات فعلت ذلك بمساعدة مباشرة من الجانب الأمريكي، الذي وفر لها المعلومات الاستخباراتية الضرورية وقام بإرسال مدربين سرا ساعدوا ممثلي نظام كييف في تصويب هذه الصواريخ".

وتابعت زاخاروفا: "من خلال توفير هذه الأسلحة الثقيلة، يمكننا الربط بينها وبين النشاط الملحوظ لمدفعية القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا، حيث يبدو أنها تلقت أوامر من كييف باستخدام هذه المعدات ضد السكان المدنيين دون أي تردد".