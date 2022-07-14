وقال برايس -في بيان نشر على الموقع الإلكتروني اليوم- إننا نحيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ليتوانيا ، لفرضها إجراءات العقوبات بشكل كامل وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوروبى.

وأضاف "من الأهمية بمكان أن نلاحظ أنه لا يوجد الآن ولن يوجد بعد الآن ما يسمى ب"الحصار" على كالينينجراد. فباستخدام مجموعة متنوعة من الطرق ، يواصل الركاب العبور بين البر الرئيسي لروسيا وكالينينجراد، مثلما تفعل جميع الشحنات الإنسانية ومعظم البضائع الأخرى.

ويتعين ألا ننسى أيضا سبب فرض العقوبات الاقتصادية" والتي كانت ردا على الحرب الروسية - الأوكرانية .