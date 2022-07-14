الحرائق تندلع فى شمال المغرب وموجة الحر تعقد السيطرة على النيران

كتب: أحمد جمعة

نشرت وسائل إعلام مغربية، الخميس، صور تُوثق زحف نيران الحرائق التي شبت مساء أمس الأربعاء في إقليم العرائش والتهامها لمساحات شاسعة من الأراضي.

وتضرب المغرب موجة حرائق هائلة في مناطق الشمال خلال الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وبعض السلوكيات البشرية، فيما تتواصل مجهودات السلطات المحلية المغربية لتفادي انتقال الحرائق إلى مناطق مجاورة.

واندلع منذ يومين فى جبل امزيز القريب من دوار نفزي، التابع ترابيا إلى جماعة زومي بإقليم وزان، حريق كببر لا تعرف إلى حدود اللحظة أسبابه الحقيقية.

وأرسلت القوات المسلحة الملكية المغربية فرقة من الجيش متخصصة في إطفاء الحرائق حلت ليلة أمس بالمنطقة، وباشرت عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وما زال الحريق مستمرا إلى حد الآن؛ إذ قضى على مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية والغابات دون تسجيل خسائر بشرية، لكن الوضع يزداد سوءا مع استمرار هبوب الرياح الشرقية الجافة ودرجة الحرارة المرتفعة جدا.