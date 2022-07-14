اليوم السابع
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التموين: صرف 82 مليون جنيه مستحقات أصحاب المخابز عن 3 أيام

الخميس، 14 يوليه 2022 11:47 ص
التموين: صرف 82 مليون جنيه مستحقات أصحاب المخابز عن 3 أيام وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة والتجارة الداخلية، أنه تم سداد مبلغ  82.1 مليون جنيه لأصحاب المخابز البلدية والتي تمثل تكلفة تصنيع الخبز عن 4 أيام، وذلك فى الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجارى.
 
وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات أصحاب المخابز البلدية عن تكلفة تصنيع الخبز.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد طرحه كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، خلال عيد الأضحى المبارك، واستمرت منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى المبارك فى فتح المنافذ حتى اليوم الثالث لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
ويتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو وطرح اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 85 جنيها وطرح اللحوم الضانى المبردة السودانى  بسعر 135 جنيها للكيلو.

التموين

مستحقات أصحاب المخابز

اصحاب المخابز

مستحقات المخابز فى عيد الاضحى



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