البحث عن شاب غرق بالنخيل فى الإسكندرية.. وأسرته تنتظر الجثمان أمام الشاطئ

الإسكندرية -فريق المحافظات

باشرت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الحماية المدنية والغواصين المتطوعين بالإسكندرية، اليوم الخميس، عملية البحث عن الشاب الغارق فى شاطئ النخيل غرب المحافظة.



وقال إيهاب المالحي رئيس فريق "غواصين الخير" إن آلية البحث عن الغرقى تجرى في الفترة من بعد الشروق حتى قبل وقت الغروب، لضمان سلامة المنقذين وتلافيا لوقوع حوادث أخرى.



وأضاف المالحي لـ"اليوم السابع" أنه تم انتشال جثة غريق أمس من شاطئ النخيل لشاب من محافظة المنوفية واليوم تم استكمال البحث عن شاب يدعي " محمد القاضي " أيضا من محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن فريق غواصين الخير يواصل أعمال البحث عن جثمان الشاب غريق شاطئ النخيل وايضا البحث عن جثمان شخص آخر في إحدي القري السياحية.



على مقربة من شاطئ النخيل المغلق في العجمي تجلس والدته وأفراد أسرته ينتظرون جثة نجلهم الشاب " محمد القاضي " تطفو على سطح الماء أو يخرجها الغواصين والمنقذين بعد أن غرق فى البحر خلال رحلة مصيف في عيد الاضحي من المنوفية إلى الإسكندرية.



واستمرت إدارة شواطئ الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، على رفع الرايات الحمراء و الصفراء وذلك لتحذير المواطنين بعدم النزول في مياه البحر وأخذ الحيطة والحذر أثناء السباحة بسبب ارتفاع الأمواج ووجود تيارات سحب.



جانب من عمليات البحث



جانب من عمليات البحث



جانب من عمليات البحث



جانب من عمليات البحث