الأمم المتحدة: مصرع 39 شخصا وتضرر آلاف المنازل بسبب فيضانات أفغانستان

كتبت: هند المغربي

أفادت الأمم المتحدة بمصرع 39 شخصا، من بينهم 9 أطفال، وتدمير أو تضرر 2900 منزل في خمس مقاطعات في أفغانستان، بسبب الفيضانات المستمرة منذ الخامس من يوليو.

ومن جانبه لفت نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق الى ارتفاع معدل الفيضانات في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يقومون بتعبئة الموارد للاستجابة للاحتياجات ويركزون على المساعدات الغذائية الطارئة.

وقال المتحدث الاممى انه في مقاطعة باميان، إن الزملاء في المجال الإنساني يواصلون مساعدة النازحين داخليا الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في بلخاب في مقاطعة سار- إي- بول في شمال البلاد موضحا أن مفوضية شؤون اللاجئين قدمت الخيام والإمدادات الأخرى لأكثر من 4000 شخص، في حين قدم برنامج الأغذية العالمي الغذاء لما يقرب من ألفي شخص ومن جهتها، قدمت منظمة اليونيسف الرعاية الصحية والحماية والمساعدة التغذوية لأكثر من 500 شخص.

فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية الأفغانية من أمطار رعدية وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية التي ما زالت تعاني من آثار الزلزال الذي ضرب البلاد في 22 يونيو.