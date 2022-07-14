وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أنه تم تدمير أكثر من 1840 هكتارا في بلدة "لاتيست دو بوش"، كما احترق 2100 هكتار في بلدة لانديراس الصغيرة جنوب غربي فرنسا .

وأضافت القناة،أنه في منطقة الجنوب الغربي ، تتراوح درجات الحرارة بين 35 و38 درجة مئوية بعد ظهر اليوم وفي الجنوب الشرقي، سيصل مقياس الحرارة محليا من 39 إلى 40 درجة مئوية في وادي الرون. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة من 33 إلى 35 درجة مئوية في الوسط وسيحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية مع 23 إلى 29 درجة مئوية في "بروتاني" و"نورماندي" وفرنسا العليا ومن 31 إلى 33 درجة مئوية في منطقة باريس .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ، أعلنت حالة الطوارئ البرتقالية في سبع مقاطعات في الجنوب الغربي لفرنسا ووادي الرون السفلي بسبب موجة الحر وهي "جيروند" وإقليم "لوت وجارون" و"تارن وجارون" و"تارن" و"جارون العليا" و"الأرديش" و"دروم".

