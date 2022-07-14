اتفاقية تعاون بين البريد المصرى ومؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية

كتبت هبة السيد

وقعت شركة ويفز الذراع التكنولوجية وإحدي شركات البريد المصري اتفاقية تعاون مع مؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية يهدف الي ميكنة خدمات مكاتب البريد الكونغولي، وذلك في إطار تعزيز اوجه التعاون وتوطيد العلاقات الاستراتيجية مع الاشقاء الافارقة.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي البريدي الشامل الـ40 والمنعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 يوليو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويعد هذا الاتفاق تتويجاٌ لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها اثناء زيارة وفد البريد المصري برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري الى جمهورية الكونغو الديموقراطية والتي تم خلالها معاينة مقر مؤسسة البريد و الاتصالات و الكونغولية و مكاتب البريد و مركز عمليات بالعاصمة كينشاسا في أكتوبر الماضي لتحديد الاحتياجات التقنية لتطوير وميكنة اجراءات العمل بالبريد الكونغولي وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية.

وقد وقع الاتفاق عمرو عصمت العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة ويفز وديديه موسيتيه مدير عام مؤسسة بريد الكونغو بحضور السفير حمدي شعبان ، سفير مصر بجمهورية الكونغو الديموقراطية و إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي و سيفاندو شيف مويو سكرتير عام الاتحاد البريدي الافريقي الشامل وايزاك جنامبا رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي و مدير عام مؤسسة بريد كوت ديفوار .

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان هذا الاتفاق يؤكد علي ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية ويوضح العلاقات المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية و جمهورية الكونغو الديموقراطية مشيرا الي ان البريد المصري حريص على تعزيز اوجه التعاون مع جميع الدول الافريقية بما يساهم في تمكين المؤسسات البريدية من دفع عجلة التنمية الاقتصادية في افريقيا.

وأكد الدكتور شريف فاروق علي استمرار تقديم الدعم الفني والتقني للبريد الكونغولي للمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة من خلال منافذ البريد الكونغولي وتدريب العاملين بها ونقل الخبرات لهم وصقل مهاراتهم لإحداث نقلة نوعيه في آداء البريد الكونغولي للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتبادل التجاري المنشود بين دول القارة بما يتواكب مع ما تشهده المؤسسات البريدية علي مستوي العالم من تطور.

واوضح الدكتور شريف فاروق انه بناءً على هذا الاتفاق سيتم ميكنة خدمات مكاتب البريد و مراكز العمليات بالبريد الكونغولي وفقاً لأحدث المعايير التقنية والمتطلبات الدولية لسلسلة الامدادات البريدية الدولية للاتحاد البريدي العالمي ومعايير جودة الخدمات العالمية علاوة على خدمة التحويلات المالية.

واضاف الدكتور شريف ان البريد المصري سيقدم الدعم الكامل للبريد الكونغولي لنقل تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي للبريد الكونغولي بالاعتماد علي الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها البريد المصري.

ومن جانبه أشاد سيفاندو شيف مويو سكرتير عام الاتحاد البريدي الافريقي الشامل بتطور البريد المصري مؤكدا علي ان اتفاق اليوم بين مؤسستين افريقيتين ، احدها حققت نجاحات متميزة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي ومواكبة تغيرات السوق يحتذى بها وهي البريد المصري وأخرى مؤسسة طموحة تسعي جاهدة لبناء قدراتها وهي مؤسسة البريد والاتصالات والكونغولية، معربًا عن امنياته بتنفيذ اتفاقيات مماثلة بين مؤسسات البريد في البلدان الافريقية.

وقد اكد السفير حمدي شعبان على ان هذا الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون و دعم كافة البلدان الافريقية من خلال الشراكات ونقل الخبرات وقصص النجاح المصرية الى البلدان الافريقية، مشيرًا الي ان تجربة البريد المصري هي احد أهم قصص النجاح التي تحدث في مصر حالياً.

هذا و قد وجه ديديه موستيه الشكر للبريد المصري على الدعم الذي قام به للوصول الى اتفاق تعاون يلبي احتياجات وتطلعات مؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية لخدمة المواطنين بجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وجدير بالذكر ان شركة ويفز للتحول الرقمي هي الذراع التكنولوجي للبريد المصري ولها خبرات متعددة فى اعمال التطوير المؤسسي واعمال التحول الرقمي، وتعمل الشركة حاليا علي التوسع في الاستثمار بافريقيا لتطوير المؤسسات البريدية والمالية بما يخدم الاشقاء الافارقة بتلك الدول.