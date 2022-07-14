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إنقاذ 17 مصريا بعد جنوح لنش سياحى بالقرب من شواطئ مرسى علم

الخميس، 14 يوليه 2022 10:05 ص
إنقاذ 17 مصريا بعد جنوح لنش سياحى بالقرب من شواطئ مرسى علم شاطئ مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت شواطئ مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، جنوح لنش سياحي، علي منطقة شعاب مرجانية، أثناء إبحاره فى رحلة سياحية فى البحر الأحمر، وتم انقاذ من على متنه دون إصابات.


كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد جنوح لنش سياحى قبالة سواحل مدينة مرسى علم جنوب المحافظة، يقل على متنه 13 مصريا و4 أفراد من طاقمه.



وتبين حسب ما قاله حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحري بالبحر الأحمر أن سبب جنوح اللنش تعطل المتور الخاص به، مؤكدا أن تم إنقاذ جميع من على متن  اللنش ولا توجد أية إصابات، وجارى نقلهم إلى الشاطئ من خلال لنش آخر.


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