إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وعدد من رجال الأمن، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الاسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من رشا محمد عباس، 45 سنة، بخلع بالكتف الأيسر، ولمياء محمد عباس، 36سنة، بكسر بالضلوع، ومحمود أحمد عبدالفتاح، 47، بخلع في الكتف الأيسر، وأحمد محمد تار، 5 سنوات، بجرح قطعي بالعين االيسر، و اسيل حسام الدين ، 13 سنة، بكدمات وسحجات، وزين الدين محمود ، 6 سنوات، بكدمات وسحجات.