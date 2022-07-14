وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن: "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 24 فبراير إلى 14 يوليو بلغ حوالي 37 ألفا و870 فرد".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1667 دبابة و3852 مركبة مدرعة و840 من النظم المدفعية و247 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و219 طائرة و188 مروحية و681 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و155 صاروخ كروز و15 سفينة و 2699 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 66 وحدة من المعدات الخاصة"، مع الاشارة إلى أن "أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقة كراماتورسك".

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من ألف بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.



وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام أنه: "بحلول صباح اليوم 14 من يوليو، تضرر أكثر من ألف طفل في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 349 طفلا وأصيب 652 آخرون".



وأشار البيان إلى أن "أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (352 طفلا)".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

