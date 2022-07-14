اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 01:22 ص
أكرم القصاص
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أهالى قرى العبد بالدقهلية يناشدون المسئولين توفير مياه للشرب.. والمحافظة ترد

الخميس، 14 يوليه 2022 12:00 ص
أهالى قرى العبد بالدقهلية يناشدون المسئولين توفير مياه للشرب.. والمحافظة ترد مياه الشرب - أرشيفية
كتبت أمنية فايد

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أرسل القارئ شريف السيد والمقيم فى قرية العبد أبو جلال بمركز شربين بمحافظة الدقهلية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص عدم توفر المياه الصالحة للشرب في القرية بصفة مستمرة واعتمادهم على عربات المياه.
 
وأكدت العلاقات العامة بمحافظة الدقهلية، أنه بالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجه بمتابعة الشكوى والعمل على حلها لمنع تكرار تلك المشكلة.
 
وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

صحافة المواطن

اليوم السابع

صحافة مواطن

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