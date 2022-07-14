أمن المنافذ يضبط 8 قضايا خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها فى مجال الأمن العام يضبط (8) قضايا، كما ضبط فى مجال المخالفات المرورية (729) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 111 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (8) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.