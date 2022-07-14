أحياء الإسكندرية تطلق حملات للتأكد من الترام السائقين بالتعريفة الجديدة

وتم المرور بموقف الحضرة القبلية وموقف محطة مصر وبنزينة شامبليون، وتم الاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة المحددة وتعليق البانرات والملصقات، والالتزام بأسعار البنزين.

وكان قد تفقد اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، اليوم الخميس، عدد من المواقف للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة ودون أى استغلال من السائقين، والتأكد من تركيب البانرات والملصقات مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة، وذلك بحضور اللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار.