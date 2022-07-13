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BBC: توقعات بركود الاقتصاد البريطانى مع ارتفاع الأسعار رغم النمو فى مارس وأبريل

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:41 م
BBC: توقعات بركود الاقتصاد البريطانى مع ارتفاع الأسعار رغم النمو فى مارس وأبريل استرليني ـ أرشيفية
كتبت : رباب فتحى

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أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد البريطاني انتعش في مايو بعد الانكماش في أبريل ومارس، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن الاقتصاد نما بنسبة 0.5٪ خلال الشهر ، أعلى من النمو الثابت الذي توقعه معظم الاقتصاديين. ومع ذلك ، أفادت الشركات أن ارتفاع تكاليف التشغيل أدى إلى رفع الأسعار للعملاء.
 
وقال بول ديلز ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس ، إنه مع توقع انخفاض الدخل المتاح للأسر بشكل أكبر في الخريف عندما ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى ، فلا يزال هناك "خطر حقيقي" من أن الاقتصاد قد يسقط في حالة ركود.
 
وأضاف "قد يعني ذلك أن الاقتصاد يثبت أنه كأس مسموم لمن يفوز في السباق ليكون رئيس الوزراء المقبل".
 
وسيدلي النواب المحافظون بأول أصواتهم في مسابقة القيادة يوم الأربعاء ، لكن من سيحل محل بوريس جونسون يواجه معضلة كيفية معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
 
وتضررت كل من الشركات والأسر من ارتفاع الأسعار ، التي ارتفعت بأسرع معدل لها منذ 40 عامًا بسبب الارتفاع القياسي في تكاليف الوقود والطاقة.
 
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة ، وهو المعدل الذي ترتفع به الأسعار ، 9.1٪ في مايو ، ومن المتوقع أن يصل إلى 11٪ في وقت لاحق من هذا العام.
 
وتعهد أندرو بيلي ، محافظ بنك إنجلترا ، بخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪، ورفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر ومن المتوقع أن يطرحها مرة أخرى هذا الشهر.
 
أدى ارتفاع تكلفة المعيشة إلى مطالبة النقابات بزيادات في الأجور لمساعدة العمال على التكيف. شهدت العديد من الصناعات مثل السكك الحديدية إضراب العمال عن الأجور.

الاقتصاد البريطانى

بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

التضخم فى بريطانيا

ارتفاع الاسعار فى بريطانيا



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