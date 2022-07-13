هل تنخفض خطورة فيروس كورونا بعد اتباع نظام دايت الصيام المتقطع؟

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن اتباع دايت الصيام المتقطع أحد طرق تجنب الإصابة بالأعراض الشديدة والخطيرة لفيروس كورونا والتي قد تؤدى إلى دخول المستشفى، بحسب ما نشر موقع "Health".

ووجد الباحثون في Intermountain Healthcare في ولاية يوتا الأمريكية أن الأشخاص الذين مارسوا الصيام المتقطع بالماء فقط لسنوات من حياتهم كانوا أقل عرضة لتجربة مضاعفات خطيرة نتيجة لعدوى كورونا.

وقال الباحثون: "لقد ثبت بالفعل أن الصيام المتقطع يقلل الالتهاب ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية وفي هذه الدراسة ، نجد فوائد إضافية عندما يتعلق الأمر بمكافحة عدوى كورونا في المرضى الذين يتبعون هذه الحمية الغذائية منذ عقود".

وجمع الباحثون البيانات من سجل تطوعي في مركز الرعاية الصحية، و حددوا 205 مريضا ثبتت إصابتهم بالفيروس بين مارس 2020 وفبراير 2021 - قبل توفر اللقاحات.

وصام 73 منهم مرة واحدة في الشهر على الأقل (ما يقرب من 62 ٪ من سكان ولاية يوتا وأبلغ الباحثون عن دخول المستشفى والوفاة في 11٪ من الصائمين مقارنة بـ 29٪ من غير الصائمين.

وأوضح الباحثون أن الصيام يمكن أن يقلل الالتهاب، كذلك فإن الالتهاب المفرط يرتبط بالتشخيصات السيئة لفيروس كورونا.

قال الباحثون أيضًا، بعد 12 ساعة من الصيام ، يغير الجسم الطريقة التي يعالج بها سكر الدم ، ويتحول من الجلوكوز إلى الكيتونات ، بما في ذلك حمض اللينوليك.

وهناك جيب على سطح فيروس كورونا يتلاءم مع حمض اللينوليك - ويمكن أن يجعل الفيروس أقل قدرة على الالتصاق بالخلايا الأخرى.

وأضاف الباحثون أن الصيام المتقطع يفيد أيضًا عملية جسدية طبيعية تسمى الالتهام الذاتي، وهي نظام إعادة التدوير الذي "يساعد جسمك على تدمير وإعادة تدوير الخلايا التالفة والمصابة".

شدد المؤلفون على أن المشاركين كانوا يمارسون الصيام المتقطع لعقود من الزمن، وأن أي شخص يفكر في تجربة هذا النمط من النظام الغذائي يجب عليه أولاً استشارة الطبيب، خاصةً إذا كانوا مسنين أو حوامل أو يعانون من أمراض مثل السكري أو أمراض القلب أو أمراض الكلى.