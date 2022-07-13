هبوط بالدورة الدموية وراء وفاة عروسة قنا بمدينة طيبة

الأقصر – أحمد مرعى

كشفت التحريات والفحص المبدئى لجثمان عروسة من قرية حجازة بمحافظة قنا، توفيت داخل منزل الزوجية فى مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنها توفيت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والكدمات جراء سقوطها على الأرض، وعلى الفور أبلغ زوجها رجال الإسعاف لنقلها للمستشفى، ولكنها فارقت الحياة قبل وصول المستشفى، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين فحصها بمعرفة رجال الطب الشرعى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بعثور رجال المباحث بمركز شرطة طيبة شمال المحافظة، على جثمان "زهراء.ع.ع" 24 سنة، مقيمة بقرية حجازة التابعة لمحافظة قنا، وهى كانت عروسة وليلة عرسها يوم أمس، وبها آثار كدمات فى جسدها، وتم على الفور نقل جثمان الفتاة لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين فحصها بمعرفة رجال الطب الشرعى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلف مدير أمن الأقصر رجال المباحث بتشكيل فريق بحث لمعرفة سبب الوفاة.

وتبين من خلال الفحص المبدئي لرجال الطب الشرعى لجثمان العروسة المتوفية، أن الوفاة سببها هبوط حاد فى الدورة الدموية حيث قام الزوج باستدعاء رجال الإسعاف صباح اليوم، لعثوره على زوجته سقطت أرضاً فى غرفة نومها نتيجة إصابتها بهبوط فى الدورة الدموية، ولكنها فارقت الحياة قبل وصولها للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، سقوط تروسيكل في ترعة الرواجح بالمدينة، ما أسفر عن مصرع 7 أطفال، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى القرنة لحين تسليمهم لذويهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بسقوط تروسيكل في ترعة الرواجح في مدينة القرنة نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع 7 أطفال جراء الحادث.

وانتقل على الفور رجال الإسعاف بقيادة الدكتور معمر عبد الهادي ونجحوا في انتشال جثامين الاطفال، وهم كل من (زكريا الحسن محمد، فاطمه الحسن محمد، ساره الحسن محمد، هاجر الحسن محمد، يوسف الحسن محمد، يوسف الراعى باهى، ابراهيم الحسن محمد)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.