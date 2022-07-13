مياه سوهاج تطلق برنامجا لإدارة وتحليل بيانات جودة مياه الشرب.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، برنامج لإدارة وتحليل بيانات جودة مياه الشرب والذى قررت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تعميمه على جميع الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن البرنامج ساهم فى ميكنة جميع التقارير الخاصة بجودة مياه الشرب وأن ذلك يأتى فى إطار التحول الرقمى وميكنة جميع العمليات المعملية لتعظيم الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى جميع الأعمال الخاصة بالشركة للحصول على تقارير وبيانات دقيقة فى أسرع وقت وباقل جهد.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة ان البرنامج يساهم فى توفير جميع التقارير للجهات الرقابية وعرض نتائج تحليل عينات مياه الشرب بجميع أنواعها وإعداد العينات وتفاصيلها ومطابقتها للمعايير القياسية وإصدار التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية للعينات وتحاليلها وتوفير بيانات عن الكيماويات المتوفرة بالمعامل وصلاحيتها وكميتها واستهلاكها.



برنامج تحليل بيانات جودة مياه الشرب (2)



برنامج تحليل بيانات جودة مياه الشرب (3)



برنامج تحليل بيانات جودة مياه الشرب (4)



برنامج تحليل بيانات جودة مياه الشرب (5)



برنامج تحليل بيانات جودة مياه الشرب (6)