موسكو عن إعلان الناتو عدم تركيزه على انضمام كييف له: متى تصحو أوكرانيا؟

كتب أحمد عرفة

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على بيان حلف الناتو بأن الحلف لا يركز حاليا على انضمام أوكرانيا إليه، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن هذا هو التضامن الغربي حتى الأوكراني الأخير، فمتى تصحو أوكرانيا؟

وفى وقت سابق أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن الحلف يركز على مساعدة أوكرانيا عسكريا وليس على انضمامها له.

وقال الأمين العام لحلف الناتو خلال اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والخارجية في البرلمان الأوروبي: تتركز الجهود الآن على مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على استقلالها، فهذا هو الشيء الرئيسي الآن، وليس عضوية الناتو.