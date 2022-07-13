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مصرع 7 أطفال بينهم 6 أشقاء فى حادث سقوط تروسيكل بترعة غرب الأقصر

الأربعاء، 13 يوليه 2022 03:41 ص
مصرع 7 أطفال بينهم 6 أشقاء فى حادث سقوط تروسيكل بترعة غرب الأقصر إسعاف - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم الأربعاء، سقوط تروسيكل فى ترعة الرواجح بالمدينة، مما أسفر عن مصرع 7 أطفال، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى القرنة لحين تسليمهم لذويهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بسقوط تروسيكل في ترعة الرواجح في مدينة القرنة نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع 7 أطفال جراء الحادث.
 
وانتقل على الفور رجال الإسعاف بقيادة الدكتور معمر عبد الهادي، ونجحوا فى انتشال جثامين الأطفال، وهم كل من (زكريا الحسن محمد، فاطمة الحسن محمد، سارة الحسن محمد، هاجر الحسن محمد، يوسف الحسن محمد، يوسف الراعى باهى، إبراهيم الحسن محمد)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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