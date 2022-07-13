اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:55 ص
أكرم القصاص
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مصدر أمنى عراقى: إصابة جندى بنيران قناص شمالي بغداد

الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:23 ص
مصدر أمنى عراقى: إصابة جندى بنيران قناص شمالي بغداد الأمن العراقى
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الثلاثاء، بإصابة جندي بنيران قناص من عصابات داعش شمالي بغدادوقال المصدر -في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز- إن قناصًا لداعش استهدف أحد أبراج الحماية التابعة للجيش العراقي ضمن ناحية العبايجي في قضاء الطارميةوأضاف المصدر أن الاستهداف أسفر عن إصابة جندي بجروح.

فى سياق مختلف، استقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم، الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه. وبحث الجانبان "التعاون في تدريب ملاكات شبكة الإعلام العراقي في المؤسسات الفرنسية العريقة، من خلال الورش والدورات التدريبية، وتبادل التجارب".

وأكد رئيس شبكة الإعلام خلال اللقاء، "أهمية الاستفادة من التجارب الإعلامية الدولية، بما يسهم في الارتقاء بواقع الإعلام العراقي". من جانبه أبدى السفير الفرنسي "حرصه على تمتين التعاون بين الجانبين ومواصلته".


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