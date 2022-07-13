محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان تطبيق تعريفة الركوب بالمواقف ومحطات الوقود

تفقد محافظ قنا ومدير الأمن، محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية، وانضباط العمل ومستوي الرقابة التموينية والاعلان عن الأسعار بعد زيادة تعريفة الوقود ، كما تفقدا مجمع المواقف بمدينة قنا لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارة الأجرة وخلال الجولة التقي محافظ قنا، ومدير الأمن بعدد من السائقين والركاب المترددين على المجمع، وأكدا أنه لن يُسمح بأى حال من الأحوال بالاستغلال أو المغالاة فى رفع الأجرة و أنه سوف يتم تطبيق القانون بحسم حيال المخالفين، موجهين بوضع قائمة بالتعريفة الجديدة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.

وقال محافظ قنا، إن هذه التعريفة تم وضعها من قبل اللجنة العليا لإدارة المواقف التى راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات ، و أنه لا تهاون مع أي سائق يخالفها ،موجها مسئولي إدارتي المرور والمواقف بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري على كافة مواقف مدن المحافظة لرصد أي مخالفات أو شكاوي تتعلق بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، مشددا على ضرورة إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة الجديدة وخط السير.

وأضاف " الداودي" أن الحكومة بكافة اجهزتها التنفيذية تقف جنبا الي جنب مع مواطنيها ضد اي استغلال من قبل السائقين، داعيا المواطنين بضرورة الابلاغ عن أى مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة علي الخط الساخن 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ).