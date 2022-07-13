محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب بالمواقف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الأربعاء، انتظام سير العمل بموقف سيارات "ساقلتة، ودار السلام" بمدينة ناصر، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة.
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة
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