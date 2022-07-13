اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب بالمواقف

الأربعاء، 13 يوليه 2022 03:30 م
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب بالمواقف محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الأربعاء، انتظام سير العمل بموقف سيارات "ساقلتة، ودار السلام" بمدينة ناصر، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بالمواقف، والتقى عددا من المواطنين، والسائقين، وأكد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة الأسعار عن السعر المقرر، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه "الفقى" مسئولى المرور والمواقف والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وتشديد الرقابة على المواقف، ومنع السيارات من التحميل خارج الموقف.

محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة (1)
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة 

 

محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة (2)
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة 

 

محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة (3)
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة 

 

محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة (4)
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة

 

محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة (5)
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة 

 

محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة (6)
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة 

 

محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة (7)
محافظ سوهاج يتفقد موقف دار السلام وساقلتة

 


البنزين

السولار

اسعار البنزين

اسعار السولار

اسعار البنزين الجديدة

تعريفة الركوب الجديدة

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة