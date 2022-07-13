محافظ بنى سويف يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات.. تعرف عليها

وحددت اللجنة التعريفة الجديدة ، على النحو التالي: أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ 2 جنيه ، و2.5 جنيه لشرق النيل ، و3.75 جنيه ابن بيتك، و9جنيهات للتاكسى داخل المدينة، و17 جنيها للتاكسى بين المدينة وشرق النيل، ، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بنى سويف والمراكز فقد تم تحديدها 5.5 جنيه لخط بني سويف/ الواسطى،و 2.5 جنيه لخط بني سويف / ناصر، و 6.5 جنيه لخط بني سويف /الفشن ، و3.75جنيهات لخط بني سويف / إهناسيا ، و6.5 جنيهات خط بني سويف / سمسطا ، و3.75 جنيهات لخط بنى سويف /ببا"، وتم زيادة تعريفة الأجرة الداخلية بين( قرى إلى مراكز ) بزيادة تتراوح من 25 قرشا إلى 50 قرشا.
وبالنسبة للأجرة بين المحافظة ومواقف المحافظات الأخرى فقد تم إقرارها على النحو التالى: 32 جنيها للمنيب، و29 جنيها لحلوان، و34 جنيها للمرج، و 30جنيها لأكتوبر، و34 جنيها للسلام ، و34 جنيها عبود، و29 جنيها للمنيا، 8.5 جنيه للفيوم زراعي ، و9 جنيه للفيوم صحراوي.
وقامت لجنة ميدانية "تنفيذا لتوجيهات المحافظ " برئاسة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، بتفقد عدد من مواقف السيارات ، ومحطات الوقود ، للاطمئنان على انتظام الخدمات ، حيث تم متابعة تعليق بانرات داخل المواقف بها تعريفة الأجرة الجديدة ، مع التنسيق مع المرور للإلزام السائقين بوضع استيكرات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة.
كما وجه محافظ بني سويف بتفعيل غرفة العمليات والأزمات والخطوط الساخنة لتلقى شكاوي المواطنين والتعامل بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية مع أية مخالفات في هذا الشأن،مع تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأية محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور والتموين.
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