اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: التعريفة الجديدة تحقق التوازن بين الراكب والسرفيس والتاكسى

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:53 ص
محافظ أسوان: التعريفة الجديدة تحقق التوازن بين الراكب والسرفيس والتاكسى محافظ أسوان خلال جولته الميدانية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اطمأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولة ميدانية اليوم، على انتظام عمل محطات الوقود، والتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية بمراجعة دفاتر التوريد والاستلام، واستغلال المواطنين بأى صورة.
 
 كما شملت جولة اللواء أشرف عطية مجمع مواقف السرفيس الخارجية والداخلية رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة ، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية.
 
وخلال جولته الميدانية وأثناء لقائه عدد من المواطنين وأصحاب سيارات السرفيس أكد أشرف عطية على أن التعريفة الجديدة لجميع خطوط السير ، وأيضاً للتاكسى ستحقق التوازن المطلوب بين الراكب وسائق السرفيس والتاكسى دون الإضرار بأى طرف على الطرف الأخر من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، وخاصة أن تحريك أسعار الوقود يأتى فى ظل الظروف الدولية والإرتفاع الغير مسبوق فى أسعاره عالمياً.
 
وشدد، على أنه لن يكون هناك تهاون فى مواجهة أي محاولات لزيادة التعريفة عن المقرر والذى سيتم إعلانه فوراً للجميع، مع قيام إدارة المواقف بتوزيع إستيكرات التعريفة الجديدة على جميع مواقف السرفيس والنقل الجماعى والتاكسى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
 
وناقش محافظ أسوان خطة تطوير مجمع مواقف السرفيس بالمدينة والذى ستصل تكلفته إلى 4 مليون جنيه تتضمن إعادة تأهيل ورفع كفاءة جميع المواقف ، مع الاهتمام بمقاعد الإنتظار والمظلات والإنارة والمداخل والمخارج.
محافظ أسوان خلال جولته الميدانية (1)
محافظ أسوان خلال جولته الميدانية 

محافظ أسوان خلال جولته الميدانية (2)
محافظ أسوان خلال جولته الميدانية

محافظ أسوان خلال جولته الميدانية (3)
محافظ أسوان خلال جولته الميدانية 

محافظ أسوان خلال جولته الميدانية (4)
محافظ أسوان خلال جولته الميدانية

محافظ أسوان خلال جولته الميدانية (5)
محافظ أسوان خلال جولته الميدانية

محافظ أسوان خلال جولته الميدانية (6)
محافظ أسوان خلال جولته الميدانية 

محافظ أسوان خلال جولته الميدانية (7)
محافظ أسوان خلال جولته الميدانية

محافظ أسوان خلال جولته الميدانية (8)
محافظ أسوان خلال جولته الميدانية
 
 

 


التعريفية الجديدة

مواقف السرفيس

محافد اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

مصر أقل الدول فى أسعار البنزين عالميا رغم الحرب الأوكرانية (فيديو)

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:47 ص

تحريك سعر بيع منتجات البنزين والسولار (إنفوجراف)

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:01 ص

لجنة التسعير: تحريك أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة.. "80" بـ 8 جنيهات و"92" إلى 9.25 ولتر "95" بـ10.75 والسولار بـ7.25 جنيه.. والتنمية المحلية توجه بمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة وتؤكد: تتراوح بين 5-7%

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:00 ص

لجنة التسعير: تحريك سعر السولار إلى 7.25 جنيه وبنزين 92 إلى 9.25 جنيه للتر

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:05 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة