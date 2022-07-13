محافظ أسوان: التعريفة الجديدة تحقق التوازن بين الراكب والسرفيس والتاكسى

اطمأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولة ميدانية اليوم، على انتظام عمل محطات الوقود، والتصدى لأى محاولات لاحتكار المواد البترولية بمراجعة دفاتر التوريد والاستلام، واستغلال المواطنين بأى صورة.

كما شملت جولة اللواء أشرف عطية مجمع مواقف السرفيس الخارجية والداخلية رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة ، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية.

وخلال جولته الميدانية وأثناء لقائه عدد من المواطنين وأصحاب سيارات السرفيس أكد أشرف عطية على أن التعريفة الجديدة لجميع خطوط السير ، وأيضاً للتاكسى ستحقق التوازن المطلوب بين الراكب وسائق السرفيس والتاكسى دون الإضرار بأى طرف على الطرف الأخر من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، وخاصة أن تحريك أسعار الوقود يأتى فى ظل الظروف الدولية والإرتفاع الغير مسبوق فى أسعاره عالمياً.

وشدد، على أنه لن يكون هناك تهاون فى مواجهة أي محاولات لزيادة التعريفة عن المقرر والذى سيتم إعلانه فوراً للجميع، مع قيام إدارة المواقف بتوزيع إستيكرات التعريفة الجديدة على جميع مواقف السرفيس والنقل الجماعى والتاكسى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وناقش محافظ أسوان خطة تطوير مجمع مواقف السرفيس بالمدينة والذى ستصل تكلفته إلى 4 مليون جنيه تتضمن إعادة تأهيل ورفع كفاءة جميع المواقف ، مع الاهتمام بمقاعد الإنتظار والمظلات والإنارة والمداخل والمخارج.