كندا: العقوبات الاقتصادية موجهة حصرا ضد روسيا وليس ضد حلفائنا

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أن بلاده واجهت صعوبة فى اتخاذ قرار إعادة التوربينات لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" إلى ألمانيا، وأكد لأوكرانيا استمرار دعم بلاده لها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الوزراء الكندى: كان قرارا صعبا للغاية، موضحا أن كندا ستواصل دعم أوكرانيا دون قيد أو شرط.

ولفت رئيس الوزراء الكندى إلى أن بلاده اتخذت هذا القرار من أجل دعم ألمانيا وأوروبا على خلفية التحدي الحقيقي الذي يواجهانه في قطاع الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن العقوبات الاقتصادية الكندية موجهة حصرا ضد روسيا وليس ضد حلفائنا.