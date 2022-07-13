طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم بالإمارات وشديد الحرارة فى الكويت

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن يستمرهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر). ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحو إلى غائم جزئى بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.