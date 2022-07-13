اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:14 م
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سقوط "مينى باص" فى ترعة السلام بدمياط

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:27 م
سقوط "مينى باص" فى ترعة السلام بدمياط جانب من الحادث
دمياط - فريق المحافظات

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وقع حادث مرورى مروع بطريق ترعة السلام بمحافظة دمياط، وذلك إثر انقلاب ميني باص تابع لأحد الشركات بطريق ترعة السلام. 
 
وعلى الفور تم الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، إضافة إلى تحرك رجال الإنقاذ النهري لإنقاذ المواطنين. 
 
وقام عددا من أهالى المنطقة برفع السيارة واستخراجها من المياه وجارى البحث عن ركاب السيارة. 
 
وأشارت روايات شهود العيان إلى أنه تم نقل 5 أشخاص كانوا داخل السيارة الي مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم، بينما يجري الآن البحث عن باقي ركاب السيارة بواسطة رجال الإنقاذ النهري. 

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