سريلانكا تعلن حالة الطوارئ.. ومتظاهرون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء

وكالات الأنباء

أعلن مكتب رئاسة الوزراء فى سريلانكا حالة الطوارئ فى البلاد، بعد فرار الرئيس السريلانكى جوتابايا راجاباكسا على متن طائرة عسكرية إلى جزر المالديف، حسبما نقل موقع "الشرق".

وأفادت وسائل الإعلام بأن متظاهرين اقتحموا مكتب رئيس الوزراء السريلانكى، للمطالبة باستقالته.

وغادر الرئيس السريلانكى غوتابايا راجابكسا البلاد، على متن طائرة عسكرية متّجهاً إلى المالديف المجاورة بعد احتجاجات شعبية عارمة ضدّه، وفق ما أفاد مسؤولون.

والطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف-32 أقلعت من المطار الدولي الرئيسي وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 عاما وزوجته وحارس شخصي، وفق ما أفاد مسؤولون في سلطات الهجرة.