كتب أحمد عرفة

أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن اعتراف بروكسل بعدالة مطالب روسيا بضمان عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينجراد، انتصارا للعقلانية على المعاداة الهمجية لروسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: اعتراف الاتحاد الأوروبي على مضض بأن مطالب العبور إلى مقاطعة كالينينجراد عادلة، فهناك حالة نادرة عندما يُهزم الغباء والمعاداة الهمجية لروسيا في بروكسل من قبل العقلانية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الاتحاد الأوروبي شعر بالخوف من فقدان العبور المربح عبر أراضي روسيا.