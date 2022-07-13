خبراء: انتشار متغير جديد من أوميكرون بأستراليا ينذر بارتفاع حالات كورونا

كتبت أمل علام

حذر خبراء الفيروسات من وصول متغير Centaurus سنتيورس BA.2.75إلى أستراليا، والذى يمكن أن يحل محل متحور أوميكرون Omicron بعد انتشاره فى الهند.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد تم اكتشاف BA.2.75 بالفعل في أستراليا، بالإضافة إلى العديد من البلدان الأخرى

وقالت الصحيفة، يخشى علماء الفيروسات من أن البديل الفرعي يمكن أن يؤدى لموجة جديدة من الحالات حول العالم، موضحة، إن المتغير الفرعي قادر على التهرب من حماية اللقاح، وتراقب منظمة الصحة العالمية الحالات، حيث يخشى خبراء الصحة من انتشاره في باقي الدول ويتسبب في ارتفاع إصابات كورونا من جديد.

يعرف المتغير الجديد رسميًا باسم BA.2.75، وتتم مراقبة المتغير الفرعي من قبل منظمة الصحة العالمية مع تحذير الخبراء من أنه قد يكون أكثر قابلية للانتقال من اوميكرون Omicron

وقالت الصحيفة، إن متغير سنتيورس Centaurus هو طفرة من أوميكرون Omicron BA.2 ، والتي كانت البديل الذي أدى إلى عدد كبير من الحالات في أستراليا خلال الصيف.

وأشارت الصحيفة، إلى إن منظمة الصحة العالمية لم تصنف متغير سنتيورس Centaurus حتى الآن على أنه بديل مثير للقلق، لكن علماء الفيروسات يخشون من أنه قد يؤدي لموجة جديدة من الحالات في جميع أنحاء العالم، مضيفين، إن البديل الفرعي قادر على التهرب من حماية اللقاح، كما إنه انتشر بالفعل في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وإسرائيل والهند والولايات المتحدة، موضحة، إنه تم العثور على المتغير الجديد لأول مرة في الهند، مما تسبب في زيادة عدد الحالات قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم.

قال توم بيكوك عالم الفيروسات من إمبريال كوليدج لندن على تويتر: "الأشخاص المهتمون بالمراقبة عليهم أن يراقبوا المتغير الجديد BA 2.75 عن كثب.

حذر أولريش إلينج عالم الأحياء الجزيئية أيضًا من أن البديل الفرعي يمكن أن يتجنب المناعة، مضيفا انه يحمل العديد من الطفرات، والتي يمكن أن تسمح بموجة أخرى من الإصابات.

وأوضحت البروفسورة كاثرين بينيت، عالمة الأوبئة لصحيفة "ديلي ميل" إنه من السابق لأوانه معرفة مدى خطورة متغير سنتيورس، لكنها حذرت من أن وجود المزيد من المتغيرات الفرعية سيضعف المناعة في المجتمع، مضيفة، إنه من السابق لأوانه معرفة ذلك، مضيفة، إنه كلما زاد عدد المتغيرات الفرعية التي لدينا، زاد خطر إعادة العدوى، حيث إن كل متغير فرعي مختلف قليلاً وكل واحد يضعف مناعتنا، مضيفة، إنه مع هذا البديل الفرعي، نحتاج إلى أن نرى كيف ستنافس المتغيرات الأخرى.

كما حثت الدكتورة سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، على إجراء مزيد من الأبحاث حتى يمكن فهم شدة الفيروس بشكل كامل، مؤكدة ، إنه "لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المتغير الفرعي له خصائص غزو مناعي إضافي أو إنه بالفعل أكثر شدة من الناحية السريرية، مضيفة، "لا نعرف ذلك، لذلك علينا أن ننتظر ونرى".

وفي الوقت نفسه، حذرت كيري شانت مدير الصحة في نيو ساوث ويلز، من موجة كورونا الثالثة من اوميكرون Omicron، وتوقع "ارتفاعًا كبيرًا في الحالات، مع بلوغ الذروة في يوليو أو أوائل أغسطس.

وقالت: "أنا قلقة بشأن هذه الصورة وأدعو المجتمع للقيام ببعض الإجراءات لحماية أنفسهم وحماية بعضهم البعض"، مضيفة، اعزل نفسك إذا كنت مريضًا، وقم بإجراء الفحوصات، ارتدِ قناعًا.

أوصت اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية بتخفيض فترة إعادة العدوى من 12 أسبوعًا الحالية إلى 28 يومًا، بعد ارتفاع حالات متغير أوميكرون BA.4 و BA.5.

وقالت الصحيفة، إن هذا يعني أنه سيُطلب من الأشخاص الخضوع للاختبار والعزل إذا عاودوا ظهور الأعراض بعد 28 يومًا من التعافي من الفيروس، ويمكن الإبلاغ عن حالاتهم وإدارتها كحالات جديدة.