الصحة العالمية تحذر من خطورة متغير أوميكرون رغم انخفاض الوفيات

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه على الصعيد العالمى، تستمر الحالات المبلغ عنها والوفيات فى الانخفاض، وهو أمر مشجع للغاية وجيد، موضحا أنه في الأسبوع الماضي تم الإبلاغ عن ما يزيد قليلاً عن 15 ألف حالة وفاة إلى منظمة الصحة العالمية، وهو أدنى إجمالي أسبوعي منذ مارس 2020، لكن علينا الحذر.

وأضاف أنه نظرًا لتقليل العديد من البلدان للاختبار، تتلقى منظمة الصحة العالمية معلومات أقل عن الانتقال والتسلسل، وهذا يجعل أنماط الانتقال والتطور خفية، لكن هذا الفيروس لن يختفي لمجرد أن الدول تتوقف عن البحث عنه.

وأكد أنه لا يزال ينتشر، ولا يزال يتغير، ولا يزال قاتلاً، مشيرا إلى أنه لا يزال تهديد المتغير الجديد الخطير من أوميكرون حقيقيًا للغاية، على الرغم من انخفاض الوفيات، ما زلنا لا نفهم العواقب طويلة المدى للعدوى لدى الناجين.

وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بفيروس قاتل، فإن الجهل ليس نعمة، حيث تواصل منظمة الصحة العالمية دعوة جميع البلدان إلى الحفاظ على المراقبة.

وفي الأسبوع الماضي، تشرفت بزيارة نيبال ومناقشة تأثير الوباء مع رئيس الوزراء شير بهادور ديوبا والرئيس بهاندارين، موضحا لقد رأيت كيف أنشأت نيبال، بدعم من منظمة الصحة العالمية، تسلسل الجينوم في مختبرها الوطني للصحة العامة، والذي سيكون مفتاحًا لتحديد المتغيرات المحتملة لفيروس كورونا، فضلاً عن مسببات الأمراض المستقبلية، كما تشرفت بمشاهدة أول حملة تطعيم ضد التيفود في نيبال.

ينص دستور نيبال على أن الرعاية الصحية الأساسية هي حق أساسي لكل مواطن، وكان امتيازًا لرؤية هذا الحق في العمل، مقابلة الأطفال الذين تم تطعيمهم وعائلاتهم والعاملين الصحيين الرائعين، مع تقديري أيضًا لمؤسسة جافىGavi وشركائها.

وأضاف، إن هذا الأسبوع هو أسبوع التحصين العالمي، وهى فرصة لتسليط الضوء على القوة المذهلة للقاحات، ليس فقط لإنقاذ الأرواح، ولكن بكلمات موضوع هذا العام، لتقديم فرصة "حياة طويلة للجميع"، لكن في جميع أنحاء العالم، تسبب الوباء في اضطرابات شديدة لبرامج التحصين الروتينية، مما عرض حياة ملايين الأطفال للخطر، وفتح الباب أمام حالات تفشي جديدة لمرض الحصبة وشلل الأطفال.

وقال تتمثل إحدى أولويات منظمة الصحة العالمية في دعم البلدان لإجراء حملات اللحاق بالركب لحماية أكبر عدد ممكن من الأطفال، في أسرع وقت ممكن بالشراكة مع مؤسسة جافي Gavi، مضيفا أنه في الأسبوع الماضي، تشرفت أيضًا بزيارة الهند، حيث التقيت برئيس الوزراء ناريندرا مودي، وافتتحت أيضًا المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية مع رئيس الوزراء مودي، مما سيساعد على تسخير قوة العلم لتقوية قاعدة الأدلة الخاصة بالطب التقليدي.

وأوضح تقترب كل من نيبال والهند من تطعيم 70% من سكانها ضد كورونا بحلول منتصف العام، كما تقومان بتقديم التعزيزات إلى الفئات الأكثر ضعفاً، مضيفا، هذا هو مستوى التطعيم الذي نحتاج إلى رؤيته في جميع البلدان.

أكمل الآن ما يقرب من 60% من سكان العالم دورة تلقيح أولية، ولكن 11% فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل، لا يزال سد هذه الفجوة ضروريًا لإنهاء الوباء باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية.

وأوصت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة بتوليفة مضادات الفيروسات nirmatrelvir و ritonavir ، والمعروفة أيضًا باسم باكسلوفيد Paxlovid ، للمرضى الذين يعانون من كورونا الخفيف أو المعتدل والمعرضين لخطر دخول المستشفى، يساعد هذا العلاج في منع دخول المستشفى ويسهل إدارته، ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي تحد من تأثيرها.

إنه غير متوفر إلى حد كبير في الغالبية العظمى من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويتطلب اختبارًا سريعًا ودقيقًا قبل الإعطاء، في غضون 5 أيام من ظهور الأعراض.

وقال، تبرز الفجوات العالمية المستمرة في الوصول إلى الاختبارات واللقاحات والعلاجات سبب بقاء مسرع ACT لتسريع توفير أدوات كورونا من العلاجات وأدوات التشخيص أمرًا حاسمًا للاستجابة العالمية لفيروس كورونا.

وأكد، لقد تفاوضنا على صفقات غير مسبوقة مع أكبر موردي الأكسجين في العالم لزيادة الوصول إلى أكثر من 120 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، مضيفا، نحن ندرك أننا نعيش في عالم به أزمات متعددة ومتداخلة ومتطلبات متعددة للتمويل، يمكن للحكومات أن تجد الكثير من المال للأدوات التي تقضي على الأرواح، ندعو جميع البلدان إلى الاستثمار في الأدوات التي تنقذ الأرواح.

وقال تيدروس، يسعدني أنه في الشهر المقبل، سيعقد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن قمة عالمية حول كورونا مع قادة العالم، للحفاظ على الاهتمام رفيع المستوى الذي يستحقه هذا الوباء المستمر، سيتطلب الأمر من جميع البلدان، بغض النظر عن مستوى الدخل، الالتزام بالخطوات التي يمكن أن تضع حدًا للوباء، وإنهاء عدم المساواة، وإنقاذ الأرواح، ومنع المعاناة، والمساعدة في إعادة الاقتصادات إلى المسار الصحيح.