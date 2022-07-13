حملات ولجان تفتيش على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بالسويس

السويس - كريم عبد المعين

قام خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة علي المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.

وقال السكرتير العام لمحافظة السويس أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أصدر تعليمات للقيادات التنفيذية بمرور لجان لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى والتاكسي بالعداد عقب صدور قرار السيد وزير البترول بتحريك اسعار المواد البترولية سواء البنزين او السولار.

أشار السكرتير العام لمحافظة السويس أنه قام بجولة تفقدية مساء شملت الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة للمحافظات الأخري وعددا من مواقف الخطوط الداخلية للميكروباص للتأكيد علي الالتزام بالاسعار الجديدة للتعريفة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

أضاف انه تم التأكيد على قاده السيارات بالالتزام بالتعريفه وانه في حاله مخالفاتها سوف يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه بقوه وحسب مطالبا المواطنين بابلاغ غرفه عمليات المحافظه في حاله قيام اي سائق برفع التعريفة .

رافق السكرتير العام في جولته كلا من اللواء عبد العظيم محمد مدير عام لجنة الإشراف علي المواقف واللواء هشام الشيمي رئيس حي الاربعين ومحمد رشاد مدير عام مديرية التموين والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة. وكانت محافظه السويس قد اعلنت التعريفه الجديده للاجره الخارجيه بزياده 5% تطبيقًا لقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه وبلغت تعريفه خط سير السويس - المرج 28 جنيه و 35 قرش والسويس- المنيب 34 جنيه و80 قرش والسويس - الاسماعيليه 22 جنيه و45 قرش والسويس - بورسعيد 47 جنيه و10 قروش والسويس - الزقازيق 44 جنيه و40 قرش والسويس - المنصوره 54 جنيه و60 قرش والسويس - طنطا 54 جنيه و60 قرش وفي الخطوط الداخليه الاربعين - الموقف - السلام 2 جنيه و65 قرش والاربعين - 24 اكتوبر جنيه و60 قرش .