وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و355 ألفا و999 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 88.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.6 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ674 ألفا و102 حالة وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و519 حالة وفاة.