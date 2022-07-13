تفاصيل مشروعات مبادرة سكن لكل المصريين بمدينة 15 مايو

كتب أحمد حسن

كشف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، تفاصيل مشروع زهور مايو، لافتا إلى أنه يعد من المشروعات التي تستحوذ علي قدر كبير من الأهمية لدى القيادة السياسية ، حيث أن هذا المشروع ياتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتنفيذ استكمال خطة تطوير العشوائيات مكتمل الخدمات والبيئة العمرانيه حيث يشمل على ٨٣٤ حظيره ومركز طبي وحضانة وسوق تجاري ومدرسه تعليم اساسي لتوفير بيئه عمرانيه متكامله مع المسكن المتكامل وعدده ١٠٠٨ وحده سكنية للاخوه المتضررين من أحداث السيول بتكلفة تقريبا ( 550 مليون جنيه ) لعدد . والسادة المعاونين الهندسيين لرئيس الجهاز.

وقال أن مشروع زهور مايو، يمثل ثمار مجهودات كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة لتظهر الدور الكبير الذي تبرزه الدولة من اجل توفير حياه كريمة لكافة للمواطنين ضمن خطة تطوير العشوائيات و خلق مظهر حضاري جديد يليق بالمواطن المصري .

من ناحية أخرى، وبما يتعلق بمشروع النرجس مشروع سكن لكل المصريين، قال أن مشروع النرجس ضمن مبادرة ( سكن لكل المصريين ) ويضم تنفيذ عدد ( 465 ) عمارة بأجمالي (11160) وحدة سكنية بتكلفه أجماليه تتعدى3 مليار تقريبا للمرحلة الحالية بالإضافة إلى متابعة خطة الطرح للمشروعات القادمة .