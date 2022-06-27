تعرف على تفاصيل مشروعات الإسكان والمرافق فى مدينة 15 مايو

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة 15 مايو، لمتابعة نسب التنفيذ، يأتى ذلك فى ضوء حرص الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة على الانتهاء من كافة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بالمدينة على جميع المحاور (الإسكان الاجتماعى.. المرافق.. الطرق.. التجميل وتنسيق المواقع) على الوجه الامثل الذى يحقق الاستفادة المرجوة منها لصالح السادة المواطنين.

وتفقد المهندس جمال طلعت، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 30 ألف م٣ للوقوف على أخر المستجدات من الأعمال الخاصة برفع الكفاءة وما تم الانتهاء منه من أعمال حتى تاريخه استعدادا لبدء التشغيل للمرحله الاولى بطاقة 10 آلاف م٣ فى نهاية يوليو القام 2022، كما تفقد طريق الأوتوستراد والمحاور الرئيسية لمتابعة أعمال النظافة والزراعة وحركة سير العمل اليومى.

وخلال الجولة، تفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، منطقة النرجس ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالطريق الرابط وزراعة المحاور طبقا لتوجيهات وزير الإسكان بالاهتمام بزراعة محاور الطرق وزيادة مساحة التشجير.

كما تفقد منطقة زهور مايو واستعدادها القريب للافتتاح الرئاسى المرتقب والطريق الرابط من دائرى المدينة وصولا لمنطقة المستقبل (الـ290 فدان إسكان الاجتماعي) ومنطقة النرجس سكن كل المصريين.

من جانبه قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن منطقة النرجس تعد ضمن مبادرة رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين عدد (465) بإجمالى (11160) وحدة سكنية بتكلفه إجمالية 3 مليارات جنيه تقريبا للمرحلة الحالية بالإضافة إلى متابعة خطة الطرح للمشروعات القادمة.

وأشار أن مشروع (النرجس) هو ضمن عدة مشاريع تنفذها الدولة من أجل توفير سكن ملائم لكافة المواطنين وأن جهاز المدينة يقوم بكافة الأعمال على أكمل وجه ضمن الخطة المدرجة والبرامج الزمنية المحددة لها وبالمواصفات الفنية المطلوبة وعوامل الأمان.

وأوضح أن جميع الشركات العاملة بالمشروع تنفذ العمل بكل دقة واجتهاد حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها فى المواعيد المحددة لتسليم المشروع وسيتم متابعتها دوريا" من وحدة الدعم الفنى لتطبيق مواصفات وجودة تليق بوضع كريم للمواطن المصرى.