تعريفة الركوب الجديدة للأجرة فى الوادى الجديد.. تعرف عليها

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن نشر تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادي الجديد، وفقًا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية ، حيث ترأست حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مواقف الأجرة، لمتابعة إجراءات المحافظة والجهات المختلفة بشأن قرار تسعير المواد البترولية الصادر صباح اليوم، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية المعنية ورؤساء المراكز .

وأصدرت نائب المحافظ قراراََ بتعريفة الأجرة الجديدة، وفقًا لمعدل الزيادة المقررة لخطوط الأجرة الداخلية والخارجية مع المحافظات المختلفة، مشددًة على ضرورة المرور والمتابعة اليومية من رؤساء المراكز للتأكد من إعلان التسعيرة الجديدة بمحطات الوقود، والتزام كافة مواقف الأجرة بالتعريفة الجديدة والإعلان عنها بوضوح بكافة وسائل النقل.

كما وجهت بتكثيف الحملات التي تقوم بها إدارة المرور وتوفير دوريات ثابتة بكافة مواقف الأجرة لمتابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة بما لا يضر بمصلحة المواطنين أو السائقين، بالإضافة إلى تكثيف حملات المرور على الأسواق لضبط الأسعار بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

من ناحية أخرى، أكدت نائب المحافظ على إنعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان عدم استغلالهم، وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للقرارات المعلنة.