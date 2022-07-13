تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة فى دمياط.. تعرف عليها

دمياط معتز الشربينى

أكد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى، وفقا لما هو موضح بالجداول المرفقة لتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

وأصدرت "المحافظ " تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف للتأكد من تطبيق هذا القرار وانتظام منظومة العمل، ومنع أى محاولات لاستغلال المواطنين، أو احتكار المواد البترولية، مؤكدة على الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس متضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة التعريفة او تقسيم خط السير.

ويشار إلى أن المحافظة تتابع الموقف أولا بأول من خلال تفعيل غرفة عمليات كما يتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال الرقم 0572264121 والخط الساخن " 114.