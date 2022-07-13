اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:17 م
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تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية ببورسعيد

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:00 م
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية ببورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى لتتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية. 
 
جاء ذلك بعد تحريك اسعار المواد البترولية عالميا وبناءً على قرار لجنة تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ، والتى نتج عنها الإعلان عن زيادة اسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرش للتر السولار والبنزين " 80, 90, 92" و 100 قرش للتر البنزين 95 اعتبارا من صباح اليوم .
 
وفي الخطوط الداخلية، أعلن المحافظ عن سعر السيارة الأجرة "التاكسي" داخل الحي 10 جنيهات، من حي الي آخر 12 جنيه، من حي إلى ثالث 15 جنيه، وكذلك أصبحت تعريفة السرفيس 2.75 جنيه، ومشروع النقل الداخلي 2.50 جنيه، خط الديبة 8 جنيهات، خط الشادر 13 جنيها، القابوطي الجديد - 44 عماره ب 5 جنيهات، خط بورسعيد / بورفؤاد 4.5 جنيه، وخط الحي الإماراتي 3.5 جنيه. 
 
وفي الخطوط الخارجية بين المحافظات، أعلن المحافظ عن سعر تعريفة بورسعيد / المرج 59 جنيه، بورسعيد / الإسماعيلية 24 جنيه، بورسعيد / السويس 47.5 جنيه ، بورسعيد / الزقازيق 47.5 جنيه، بورسعيد /فاقوس 40 جنيه، بورسعيد /القنطرة غرب 20 جنيه، بورسعيد / المنزله 21.5، بورسعيد / دمياط 17 جنيه، بورسعيد / المنصورة 33.5 جنيه، بورسعيد / المحلة الكبرى 48.5 جنيه، بورسعيد / طنطا 48.5 جنيه، بورسعيد / الإسكندرية 65 جنيه .
 
وأصدر محافظ بورسعيد، تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف للتأكد من تطبيق هذا القرار و انتظام منظومة العمل، ومنع أى محاولات لاستغلال المواطنين  أو احتكار المواد البترولية، مؤكدة على  الإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ملصق على سيارات الأجرة والسرفيس متضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة التعريفة او تقسيم خط السير.
 
أسعار الخطوط الخارجية_1
أسعار الخطوط الخارجية_1

أسعار الخطوط الداخلية
أسعار الخطوط الداخلية
 

 


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