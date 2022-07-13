تعرف على مشروعات "حياة كريمة" بقرية صفانية فى مركز العدوة بالمنيا

ينشر "اليوم السابع"، عدد من المشروعات التى تجرى على أرض الوحدة المحلية لقرية صفانية التابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 5 مراكز هى "ديرمواس، ملوى، أبوقرقاص، مغاغة، العدوة"، فى 192 قرية، و757 تابع لتلك القرى بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.
ومن تلك المشروعات بقرية صفانية بالعدوة:
1- محطة الصرف الصحى الرئيسية بقرية منشأة عبدالله
2- محطة الصرف الصحى الفرعية بقرية منشأة عبدالله
3- الوحدة الصحية بقرية منشأة عبدالله
4- المركز الطبى بقرية صفانية
5- توصيل الغاز الطبيعى بقرية صفانية
6- مركز شباب منشأة الساوى
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