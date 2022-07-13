اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:03 ص
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تعرف على مشروعات "حياة كريمة" بقرية صفانية فى مركز العدوة بالمنيا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:00 ص
تعرف على مشروعات "حياة كريمة" بقرية صفانية فى مركز العدوة بالمنيا مشروعات حياة كريمة بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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ينشر "اليوم السابع"، عدد من المشروعات التى تجرى على أرض الوحدة المحلية لقرية صفانية التابعة لمركز العدوة شمال محافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 5 مراكز هى "ديرمواس، ملوى، أبوقرقاص، مغاغة، العدوة"، فى 192 قرية، و757 تابع لتلك القرى بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه. 
 

ومن تلك المشروعات بقرية صفانية بالعدوة:

 
1- محطة الصرف الصحى الرئيسية بقرية منشأة عبدالله
 
2- محطة الصرف الصحى الفرعية بقرية منشأة عبدالله
 
3- الوحدة الصحية بقرية منشأة عبدالله
 
4- المركز الطبى بقرية صفانية
 
5- توصيل الغاز الطبيعى بقرية صفانية
 
6- مركز شباب منشأة الساوى
 

 


مبادرة حياة كريمة

تطوير الريف

مبادرات رئاسية

العدوة

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