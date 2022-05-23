حياة كريمة بالمنيا.. تعرف على مواقع 3 محطات رفع صرف صحى فى ديرمواس

ينشر تفاصيل "اليوم السابع" المواقع التى تم تسليمها، بمركز ديرمواس جنوب المنيا، لإنشاء محطات رفع صرف صحى فى 3 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشمل 192 قرية و757 تابعا بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.

وتابع رئيس مركز ديرمواس تسليم 3 مواقع محطات رفع صرف صحى بقرى "طوخ- نزلة سعيد- اولادجان " مركز ومدينة ديرمواس بتسليم 3 مواقع لإنشاء محطات رفع صرف صحى بقرى طوخ ونزلة سعيد واولاد مرجان. بحضور مهندسى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والشركة المنفذة لمشروعات محطات الصرف الصحى.

ويجرى العمل على قدم وساق لسرعة تسليم كافة المواقع وبدء العمل وتكثيف الجهود لسرعة انتهاج الأعمال ودخول المشروعات الخدمة فى أقرب وقت ممكن للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتحقيق حالة من الرضا لدى المواطن نظرا لما تمثله مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهمية، وما تلبيه من طموحات وتطلعات أبناء الريف، والتى تسهم فى تغيير ملامح قرى الريف المصرى وإعادة هندسته.