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تعرف على كيفية استخراج بدل تالف رخصة القيادة إلكترونيا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:25 ص
تعرف على كيفية استخراج بدل تالف رخصة القيادة إلكترونيا وحدات المرور _أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لقائدى السيارات طرقا جديدة إلكترونية لاستخراج ​​​​​​​بدل تالف -رخصة القيادة- بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية وحددت مجموعة من الخطوات و منها :

 

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا .

 

- تجهيز صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع​ على الأصل .

 

​- تقديم الرخصة التالفة .

 

- وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​​ سارية​.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا بين المواطنين.


إدارة المرور

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